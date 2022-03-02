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Путин и Шохин обсудили минимизацию последствий санкций

14:58
  • среда
  • 02 марта 2022

Президент провел рабочую встречу с президентом организации Российский союза промышленников и предпринимателей

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом организации Российский союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Главная тема - минимизация последствий санкций для крупнейших отечественных компаний. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся в продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече президента с представителями бизнеса, а также на совещании по экономическим вопросам.

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