Путин и Шохин обсудили минимизацию последствий санкций

Президент провел рабочую встречу с президентом организации Российский союза промышленников и предпринимателей

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом организации Российский союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Главная тема - минимизация последствий санкций для крупнейших отечественных компаний. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся в продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече президента с представителями бизнеса, а также на совещании по экономическим вопросам.

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