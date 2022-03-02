Макрон анонсировал обращение к нации

Темой станет ситуация на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в Telegram, что выступит с обращением к нации.

"Дорогие соотечественники, я выступлю с обращением к вам сегодня вечером в 20:00 по ситуации на Украине", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что в ходе выступления Макрон может сообщить об участии в запланированных на апрель президентских выборах. Регистрация кандидатов должна быть завершена до 4 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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