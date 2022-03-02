Магазины re:Store в ближайшее время снова откроются в России

Точки закрылись по техническим причинам
Фирменные магазины Apple re:Store откроются в России в ближайшее время.
Об этом изданию "Подъем" сообщил официальный представитель дистрибьютора Apple в России. Решение о закрытии торговых точек было временным, оно было вызвано необходимостью оценить ситуацию.
"В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме", - заверили в Apple.
2 марта фирменные магазины Apple re:Store не открылись по всей России. Накануне компания заявила о приостановке поставок своей продукции в России и ограничении работы ряда сервисов из-за военной спецоперации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: