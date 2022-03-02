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Магазины re:Store в ближайшее время снова откроются в России

14:41
  • среда
  • 02 марта 2022

Точки закрылись по техническим причинам

Фирменные магазины Apple re:Store откроются в России в ближайшее время.

Об этом изданию "Подъем" сообщил официальный представитель дистрибьютора Apple в России. Решение о закрытии торговых точек было временным, оно было вызвано необходимостью оценить ситуацию.

"В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме", - заверили в Apple.

2 марта фирменные магазины Apple re:Store не открылись по всей России. Накануне компания заявила о приостановке поставок своей продукции в России и ограничении работы ряда сервисов из-за военной спецоперации.

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