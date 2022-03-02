Мишустин пообещал повысить уровень социальной защищенности россиян

Cитуация требует быстрых и эффективных решений

Российское правительство получит дополнительные полномочия, чтобы помочь россиянам пройти через непростой период. Об этом в среду, 2 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что экономическая ситуация требует быстрых и эффективных решений. С этой целью будут внесены изменения в ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей.

Правительство рассматривает законопроект, который дает ему возможность быстро и гибко реагировать на изменения, включая оперативное перераспределение бюджетных ассигнований в течение года на федеральном и на региональном уровнях.

Это коснется и Резервного фонда, чтобы направлять средства на наиболее актуальные неотложные расходы, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры для поддержки россиян и минимизации роста безработицы — одна из первоочередных тем, которыми уже занимается оперативный штаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

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