ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин пообещал повысить уровень социальной защищенности россиян

15:13
  • среда
  • 02 марта 2022

Cитуация требует быстрых и эффективных решений

Российское правительство получит дополнительные полномочия, чтобы помочь россиянам пройти через непростой период. Об этом в среду, 2 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин заявил о подготовке решений для смягчения последствий санкций
Кремль прокомментировал реакцию россиян на санкции

Глава кабмина отметил, что экономическая ситуация требует быстрых и эффективных решений. С этой целью будут внесены изменения в ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей.

Правительство рассматривает законопроект, который дает ему возможность быстро и гибко реагировать на изменения, включая оперативное перераспределение бюджетных ассигнований в течение года на федеральном и на региональном уровнях.

Это коснется и Резервного фонда, чтобы направлять средства на наиболее актуальные неотложные расходы, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры для поддержки россиян и минимизации роста безработицы — одна из первоочередных тем, которыми уже занимается оперативный штаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди на фоне Москва-Сити
Люди на фоне Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.