Российских паралимпийцев допустили к Играм-2022 в нейтральном статусе

Ограничения коснутся и белорусских спортсменов

Представители сборных России примут участие в Паралимпийских играх — 2022 в Пекине в нейтральном статусе. Об этом в среду, 2 марта, рассказали в Международном паралимпийском комитете.

Согласно заявлению МПК, паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях под флагом Международного паралимпийского комитета, а полученные ими награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр. Аналогичные ограничения введены в отношении спортсменов из Белоруссии.

МПК также анонсировал на своем официальном сайте внеочередное заседание своей генассамблеи, чтобы принять решение по статусу паралимпийских комитетов России и Белоруссии.

После начала Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Международный олимпийский комитет обвинил российские власти в нарушении олимпийского перемирия. Оно начинается за семь дней до старта Олимпийских игр (в 2022 году — 4 февраля) и завершается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр (в 2022 году — 13 марта).

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