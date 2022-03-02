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Москва – мировой лидер по числу медалей на международных олимпиадах школьников

14:45
  • среда
  • 02 марта 2022

Каждая вторая школа Москвы подготовила хотя бы одного победителя или призёра ВОШ

Москва стала лидером среди мегаполисов по числу медалей на международных олимпиадах школьников. Об этом сообщили в столичной мэрии. Там отметили, что результаты ЕГЭ доказали высокий уровень качества знаний московских выпускников, несмотря на пандемию.

В  2021 году по итогам ЕГЭ 37,7% выпускников московских школ набрали 220 и более баллов по трем предметам. В 2010 году таких было всего 13,3%. Каждый восьмой выпускник был награжден медалью правительства Москвы "За особые успехи в обучении".

Победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году стало рекордное число учащихся из Москвы - 1346 человек. Хотя бы одного победителя или призера ВОШ подготовила каждая вторая школа Москвы. Всего же на заключительный этап Всероссийской олимпиады вышли 2486 московских школьников.

На международных предметных олимпиадах московские школьники в 2021 году завоевали 24 награды - 19 золотых и пять серебряных медалей. Впервые Москва обошла по количеству медалей крупнейшие мировые центры качественного школьного образования - Сингапур и Шанхай.

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