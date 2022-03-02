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Россияне подверглись дискриминации в школах и вузах Британии

14:55
  • среда
  • 02 марта 2022

Москва не исключает разрыва дипотношнеий с Лондоном

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что в британских школах и институтах отмечаются попытки дискриминации россиян.
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"Я бы не сказал, что они имеют массовый характер. Все-таки в массе своей британцы не настолько интересуются тем, что происходит на Украине, по сравнению с тем, что об этом пишут в газетах", - добавил дипломат, выступая в эфире канала "Россия-24".

Он уточнил, что в парламенте Великобритании звучат призывы выслать из страны всех россиян.

По словам Келина, Москва не исключает разрыва дипотношений с Британией. "Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны", - сказал посол.

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