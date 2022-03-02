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ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

14:47
  • среда
  • 02 марта 2022

Документ уже подписан

Евросоюз отключил от системы SWIFT банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.ФР.

2 марта соответствующий документ подписали в Брюсселе. В свою очередь в ВТБ заверили, что отключение от системы никак не отразится на обслуживании россиян в стране.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. С ней работают более 11 тысяч организаций по всему миру.

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