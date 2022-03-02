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Визовый центр Италии в России начал прием документов на турвизы

15:35
  • среда
  • 02 марта 2022

Действует предварительная запись

Визовый центр Италии в России возобновил прием документов на оформление туристических виз в Италию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

"Прием документов осуществляется по предварительной записи", - отмечается там.

Ранее власти Евросоюза согласовали запрет российским авиакомпаниям использовать европейское воздушное пространство. Россия предприняла ответные меры в соответствии с нормами международного права.

В среду стало известно, что решение вопроса по вывозу российских организованных туристов из зарубежных стран потребует до семи дней.

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