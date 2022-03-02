Мишустин освободил российские IT-компании от налогов и проверок

Молодым сотрудникам предоставят отсрочку от армии

Освобождение от налога на прибыль и проверок на три года, льготы молодым сотрудникам – такие преференции предоставляет правительство российским IT-компаниям. Молодым сотрудникам этих компаний предоставят отсрочку от армии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"На 3 года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодном условии взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", - заявил Мишустин на заседании правительства.

Список компаний, которые будут получать налоговые преференции, расширяется. По словам премьера, теперь в него войдут создатели приложений для смартфонов, а также те, кто занимается реализацией, установкой и тестированием отечественного софта.

Льготы получат и сотрудники компаний. В частности, им будет доступна льготная ипотека. А работники в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва в армию, передает "Интерфакс".

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