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Евросоюз запретил поставлять евро в Россию

15:32
  • среда
  • 02 марта 2022

Под запрет попал ввоз и продажа банкнот

Власти Евросоюза ввели запрет на поставку в Россию банкнот евро. Решение Брюсселя официально опубликовано в среду, 2 марта, и вступило в силу.
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Согласно документу, запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России. Это относится к правительству и Центробанку России.

При этом допускаются исключения. Например, запрет не действует, если банкноты евро предназначены для личного использования лицами, совершающими поездки в Россию.

Текст документа опубликован в Официальном журнале ЕС.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в связи с этим ужесточили антироссийские санкции, прежде всего экономические и финансовые.

Российские власти предприняли ряд ответных шагов. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности. Глава государства запретил со 2 марта вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов.

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