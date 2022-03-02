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В Воронеже во время занятий умер первоклассник

15:43
  • среда
  • 02 марта 2022

Возбуждено уголовное дело

В одном из образовательных учреждений Воронежа во время занятий скончался 8-летний мальчик, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"При осмотре тела погибшего внешне видимых телесных повреждений не обнаружено", - уточняется в сообщении.

СМИ пишут, что произошло это в гимназии №2.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Допрашиваются родители умершего ребенка. В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз.

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