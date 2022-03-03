Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Тельцам стоит следить за эмоциями, а Ракам - избегать резких движений в отношениях

Гороскоп на сегодня, 3 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Соединение Венеры с Плутоном сегодня может вызвать ощущение, что все идет не по правилам. Не поддавайтесь сиюминутным настроениям и не принимайте никаких решений.

Тельцы

Звезды сегодня потребуют от вас аккуратности в поездках, и будут правы! В этот день сложно держать эмоции под контролем, особенно в толпе, поэтому удвойте бдительность.

Близнецы

Сегодня удачный день в плане отстаивания своих финансов. Вы можете оспорить несправедливо выписанный штраф или получить компенсацию по решению суда.

Раки

Не делайте резких движений в отношениях, особенно если они под угрозой. Это день разводов и расставаний, все очень зыбко, но если вы ищете выход, то действуйте!

Львы

Соблюдайте технику безопасности везде – в лифте, в пути, на собственной кухне. День взрывоопасный, нужно провести его максимально спокойно и без риска.

Девы

Не слишком усердствуйте на тренировках и контролируйте свои спонтанные желания. Энергия бурлит, и трудно оставаться в рамках, но звезды уверены: у вас все получится.

Весы

В вашем доме сегодня может оказаться многолюдно и весело, даже если ничего такого не планировалось. Откажитесь от алкоголя, следите за порядком и безопасностью.

Скорпионы

Вас могут пригласить на общее собрание жильцов дома или в волонтерский проект вашего района. Сохраняйте самообладание, даже если мероприятие окажется шумным и противоречивым.

Стрельцы

Не рискуйте деньгами, хотя сегодня такие предложения будут казаться вам соблазнительными. Не все золото, что блестит, особенно если вам не дают его рассмотреть вблизи.

Козероги

Соединение Марса, Венеры и Плутона в вашем знаке – это бомба, и вам важно выдержать этот энергетический напор. Контролируйте свое состояние, медитируйте, больше гуляйте.

Водолеи

Звезды требуют от вас самоограничений и даже аскетизма, но внутри вас бушуют страсти. Держитесь, не давайте воли чувствам или инстинктам, тогда Сатурн принесет свои дары.

Рыбы

Сегодня день знакомств, когда круг общения может расшириться и стать намного разнообразнее. Но не спешите брать пример с новых знакомых – оставайтесь собой, что бы ни случилось.

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