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ЕС официально запретил вещание RT и Sputnik в странах союза

15:55
  • среда
  • 02 марта 2022

Запрет действует до "окончания российской операции на Украине"

Официальный журнал ЕС опубликовал решение о приостановке вещания в странах союза RT и Sputnik. Отмечается, что ограничительные меры вступают в силу со дня публикации, 2 марта.

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"ЕС в срочном порядке приостановит вещательную деятельность Sputnik и RT/Russia Today… в ЕС или направленную на ЕС", - говорится в документе.

Ограничения будут действовать, пока "агрессия в отношении Украины не будет прекращена", и Россия, а также связанные с ней СМИ не прекратят "дезинформацию и манипулирование информацией против ЕС", отмечается в сообщении.

Решение Евросоюза касаются работы англоязычной версии Russia Today, отделений Russia Today в Великобритании, Испании, Германии и Франции, а также работы агентства Sputnik, передает "Интерфакс".

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