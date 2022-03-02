Минск решил рассчитываться с Москвой за энергоносители в рублях

Расчеты поручено отвязать от американской валюты

Власти Белоруссии намерены перейти в расчетах с Россией за энергоресурсы на российские рубли. Соответствующее поручение в среду, 2 марта, дал глава белорусского правительства Роман Головченко.

Премьер Белоруссии поручил проработать с российским Министерством энергетики вопрос отвязки расчетов за энергоресурсы от доллара США, а также перехода на российские рубли, сообщает "Sputnik Беларусь".

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в связи с этим ужесточили антироссийские санкции, прежде всего экономические и финансовые. Российские власти предприняли ряд ответных шагов. Президент России Владимир Путин запретил со 2 марта вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов. Вслед за этим Евросоюз запретил поставлять в Россию банкноты евро.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности России перейти на расчеты с партнерами в национальных валютах. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о работе над отказом от контролируемых Западом платежных систем и подчеркнул, что рассчитываться с другими государствами Москва предпочитает в национальных валютах.

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