Санкционная истерика грозит Западу миллиардными потерями

Эксперты подсчитывают потери от давления на Россию для мировой экономики

Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Соответствующие нормативные акты опубликованы сегодня в "Официальном журнале ЕС". Новые ограничения в отношении нашей страны сказывается на экономике государств, их вводящих. Потери для них могут составить миллиарды долларов. Так, цена нефти Brent уже превысила отметку в 113 долларов за баррель.

Санкционная истерика, в которую впали многие западные компании, оказалась крайне заразной. Теперь вот и Apple, несмотря на внушительные прибыли, прекратила продажу своей продукции в России, присоединившись к группе иностранных корпораций, выразивших протест. Среди них и автоконцерны, и производители самолетов, и много кто ещё. Понятно, что все это совсем не идёт на пользу российской экономике. Не говоря уже про более серьезные санкции, введённые против России.

"За прошедшие восемь лет политики импортозамещения результат у нас сегодня очень и очень скромный. Где гарантия того, что за следующие восемь лет мы совершим рывок", - рассказал профессор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Алексей Портанский.

В числе самых проблемных - высокотехнологическая отрасль. Чтобы достичь результата, туда потребуются серьезные вложения, говорят специалисты. И, разумеется, время. Планы на этот счёт сейчас активно разрабатывает правительство. Они касаются поддержки самых разных отраслей российской экономики, которая, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обязана пережить этот "идеальный шторм".

"Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит", - сказал он.

Впрочем, сделать то же самое предстоит не только России. Санкции, которые были введены против нашего государства, говорят эксперты, безусловно, ударят и по тем странам, которые их поддержали. Слишком уж связаны наши экономики в рамках глобальной системы, которая рушится на глазах. К тому же, Москва пока ещё не ввела каких-либо серьезных ответных мер. Касательно них есть лишь предположения и домыслы. Среди них и ограничение экспорта российской нефти, которое неминуемо отправит мировые цены на черное золото в "космос".

"И в этом плане - это подрыв всей мировой экономики. Потому что многие товары будет просто невыгодно возить между континентами, например. Потому что топливо для судов возрастет в цене. И в итоге мы увидим глобальную рецессию мировой экономики по итогам года. И, конечно же, этот сценарий негативен для всех", - рассуждает эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Но, судя по всему, инвесторы действительно верят в такое развитие событий, не давая цене упасть даже после заявлений Байдена, который пообещал продать 30 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов США. Такой шаг Вашингтона вполне понятен. Высокие цены на нефть - это высокая инфляция, которая в США бьет рекорды. Из-за этого растёт недовольство среди избирателей, которые требуют от Байдена остановить рост цен в США, пишет американское издание "Форен Полиси". При этом констатируя, что шансы на это отнюдь не в пользу главы Белого дома. Опять же, намекая на российский ответ.

"Как и во время нефтяного кризиса 1973 года, сейчас энергетический кризис проходит в условиях перенапряжения рынков, испытывающих нехватку поставок. Поэтому последствия от потери российских поставок будут намного серьезнее. К сожалению, все говорит о том, что цены будут и дальше повышаться, причем существенно. И они останутся высокими, даже если спецоперация России быстро закончится тем или иным образом", - отмечает издание.

Возможно, говорят специалисты, в Белом доме рассчитывают ещё и на сделку с Ираном, который в перспективе может влить на рынок дополнительные объемы нефти. Однако если это и даст какой-либо эффект, то лишь в краткосрочной перспективе. Тем более, что спрос на черное золото растёт. Как, впрочем, и на газ. Сегодня в моменте на европейской бирже он стоил две тысячи 200 долларов за тысячу кубов, что уже было похоже на настоящую панику. Потому как если российскую нефть страны Евросоюза могут заместить, то нужные объемы газа им взять попросту негде.

Никто заместить Россию на газовом рынке Европы не может. Они попытаются перейти, например, на уголь. Но крупнейшим поставщиком угля в Европу опять является Россия. И если будет прерывание поставок, то всего комплекса углеводородов. И это приведет к тотальному дефициту и в Европе, и в мире. Потому что рынки, соответственно, глобальны. И цена возрастет везде. То есть мы увидим не только 2,5 тысячи долларов за тысячу кубов, но и пять, и десять тысяч", - рассказал Игорь Юшков.

Что в таком случае будет с промышленностью той же Германии - догадаться не сложно. Да и немецкие домохозяйства спасибо не скажут. Как, впрочем, и жители других стран Евросоюза, который за эту зиму выбрал из своих хранилищ почти все запасы. Но Москва исправно выполняет свои обязательства. Так что переживать особенно не о чем. Во всяком случае, пока.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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