Роскомнадзор взялся за Facebook

Соцсеть вышла на тропу информационной войны

"Фейсбук" (Facebook) отключил приложения всех ресурсов медиагруппы "Россия сегодня". Ранее были введены ограничения на доступ в Европе к официальным аккаунтам RT и Sputnik в соцсетях "Фейсбук" и "Инстаграм". Роскомнадзор потребовал от компании отменить это решение. Как пояснили в ведомстве, действия американских ИТ-компаний в отношении российских СМИ нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Картинку не отправить, сообщение не грузится - примерно так жалуются друг другу российские пользователи "Фейсбука" (Facebook). Знатоки бросились подключать VPN, однако и он проблем не решил. Смотря на вращающийся кружок на экране, многие решили, что соцсеть, выражаясь литературно, специально не торопится. Но нет. Замедляет трафик Россия, защищая своих граждан.

"Накануне российские власти потребовали прекратить независимую проверку фактов и маркировку контента, публикуемого в "Фейсбуке" четырьмя принадлежащими государству медиа. Мы отказались. Как результат, они объявили, что будут ограничивать работу наших сервисов", - заявил вице-президент "Мета" Ник Клегг.

В "Мета" - бывшей "Фейсбук" - не скрывают, кто первым начал. Это там придумали пройтись по российским СМИ: аккаунт телеканала "Звезда" оказался вдруг заблокированным, затем вычеркнули "РИА Новости", Лента.ру, Газета.Ру. Говорят, за якобы ложную информацию. Журналисты возражали: их публикации основаны только на достоверных и проверенных официальных источниках. В ответ соцсеть молча опустила российские новости по событийной ленте вниз, подальше от глаз пользователей - и лишила монетизации. Генпрокуратура, МИД и Роскомнадзор решили, что "Фейсбуку" пора уже притормозить.

Впрочем, на тропу информационной войны "Фейсбук" выходит регулярно. Жителям Европы хорошо известно, что за антиамериканские высказывания пользователи немедленно отправляются в бан. Блокируются любые комментарии о действиях США во Вьетнаме, Ираке, Югославии. Зато антироссийская риторика стабильно в трендах. Еще до обострения ситуации вокруг Украины, сообщения о "ватниках" и "колорадах" "Фейсбук" благосклонно оставлял без внимания. А вот футболисту Дмитрию Хохлову "за неправильную фамилию" крепко досталось.

Похоже, в корпорации взялись сами определять, что такое хорошо, а что плохо. Известный своей жестокостью и радикальностью батальон "Азов" (запрещенная в России организация), "Фейсбук" же с недавних пор разрешил этих неонацистов восхвалять.

А ведь свою соцсеть Цукерберг придумал для вполне мирных целей: чтобы студентам было проще знакомиться, попросту кадрить больше девушек. Теперь же "Фейсбук" - место, где царит не любовь, а ненависть.

Сейчас "Мета" отказывается от сотрудничества с российскими властями. Те, в свою очередь, обещают, что как только "Фейсбук" выполнит все требования нашего законодательства, ограничения тут же снимут. Заядлым пользователям психологи пока советуют сменить соцсеть. Ну а те, кто уже сейчас сильно соскучился по френду, всегда могут выйти в офлайн и просто позвонить. Если друг, конечно, настоящий.

Оксана Коваленко, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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