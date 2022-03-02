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Украина подтвердила дату второго раунда переговоров с Россией

16:02
  • среда
  • 02 марта 2022

Первый раунд прошел 28 февраля

Россия и Украина проведут второй раунд переговоров вечером среды, 2 марта. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Россия и Украина провели первый раунд переговоров. Главное

По мнению чиновника, во втором раунде переговоров "будет все так же": Киев намерен "стоять на своем", поэтому "ничего не изменится".

Подоляк также рассказал, что состав украинской делегации не изменится, сообщает РБК.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко как представитель стороны, предоставившей площадку для переговоров, оценил профессионализм членов российской и украинской делегаций. Он также выразил надежду, что благодаря переговорам удастся прекратить боевые действия.

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