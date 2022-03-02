Румыния освободила военные самолеты НАТО от платы за обслуживание в аэропортах

Бухарест таким образом "обеспечивает оборону от потенциального агрессора"

Услуги воздушной навигации и обслуживание в аэропортах Румынии для военных самолетов НАТО будут бесплатными. Постановление приняло румынское правительство.

"Предусмотрено освобождение военных полетов, осуществляемых самолетами государств - членов НАТО, от уплаты тарифов за услуги воздушной навигации и услуги в аэропортах", - сообщил по итогам заседания кабмина вице-премьер Сорин Гриндяну.

По словам вице-премьера, решение принято с учетом сложности обеспечения безопасной среды на восточном фланге НАТО. Появилась необходимость срочно исправить румынское законодательство, чтобы обеспечить "позицию сдерживания и обороны перед лицом потенциального агрессора", - цитирует Гриндяну ТАСС.

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