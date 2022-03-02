Российских паралимпийцев допустили до Игр благодаря авторитету ПКР

Всего будет разыграно 78 комплектов медалей

Российские паралимпийцы примут участие в зимних Играх в Пекине. Они стартуют уже 4 марта. Как заявили в Министерстве спорта, наших атлетов допустили до состязаний благодаря авторитету Российского Паралимпийского комитета, а также тесному сотрудничеству с коллегами из Международного комитета.

Напряженное ожидание и волнение, наконец, закончилось для российской команды паралимпийцев. Все эти дни, пока их участие в зимних Играх оставалось под вопросом, спортсмены не прекращали тренировки. Большинство атлетов находятся в Пекине уже больше недели, а лыжники-биатлонисты из-за проблем с вылетом из Италии смогли добраться только сегодня.

"Наши спортсмены с самого начала были уверены, что будет все хорошо, и мы старались создать такую атмосферу, что главное - тренировки, подготовиться и показать лучшие спортивные результаты. Обстановка в целом доброжелательная, хорошая, серьезных трений, конфликтов нет", - отметил и.о. президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Решение о допуске российских паралимпийцев к участию в Зимних играх эксперты называют справедливым. Несмотря на многочисленные требования, которые предъявил Международный паралимпийский комитет к российской делегации, а ещё и к белорусской.

"Они будут исключены из таблицы медалей. Наше решение — это самое суровое, которое мы можем применить в рамках нашей конституции и действующих правил МПК. Теперь, когда это решение принято, я ожидаю, что все участники будут относиться к нейтральным спортсменам так же, как и к любым другим спортсменам на этих Играх", - заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Российские атлеты смогут участвовать только в нейтральном статусе - это значит без российского флага и гимна. На экипировках и плакатах не должно быть цветов триколора и ни единого намека на страну. Все же это возможность показать результаты, к которым так долго готовились.

Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей в шести дисциплинах - в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Церемония открытия в Пекине пройдет уже послезавтра.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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