Ростуризм назвал маршруты для возвращения россиян из Латинской Америки

Возможностей много – но все с пересадками

Ростуризм и Росавиация назвали маршруты, которыми могут вернуться на родину застрявшие в странах Латинской Америки российские туристы. Проблемы возникли из-за закрытия воздушного пространства для авиакомпаний из России государствами Европы и США.

Как говорится в совместном заявлении двух ведомств, вернуться можно прямыми или транзитными рейсами.

"На самолете в Россию можно вернуться прямыми или транзитными рейсами через Сербию, Турцию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Египет, Катар, ОАЭ и другие", - говорится в заявлении.

Ведомства напоминают, что можно использовать также железнодорожный и автобусный транспорт. Из Европы можно въехать в Россию через Белоруссию, Прибалтику, Финляндию, а также Калининградскую область, передает ТАСС.

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