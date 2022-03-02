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Ростуризм назвал маршруты для возвращения россиян из Латинской Америки

16:54
  • среда
  • 02 марта 2022

Возможностей много – но все с пересадками

Ростуризм и Росавиация назвали маршруты, которыми могут вернуться на родину застрявшие в странах Латинской Америки российские туристы. Проблемы возникли из-за закрытия воздушного пространства для авиакомпаний из России государствами Европы и США.

Туроператоры назвали сроки возвращения российских туристов из-за рубежа
Застрявших в Европе российских туристов вывезут через Турцию и Ближний Восток

Как говорится в совместном заявлении двух ведомств, вернуться можно прямыми или транзитными рейсами.

"На самолете в Россию можно вернуться прямыми или транзитными рейсами через Сербию, Турцию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Египет, Катар, ОАЭ и другие", - говорится в заявлении.

Ведомства напоминают, что можно использовать также железнодорожный и автобусный транспорт. Из Европы можно въехать в Россию через Белоруссию, Прибалтику, Финляндию, а также Калининградскую область, передает ТАСС.

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