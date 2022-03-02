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МИД: отказ от сертификации СП-2 – необратимый ущерб для отношений ФРГ с Россией

17:32
  • среда
  • 02 марта 2022

Берлин использует экономический проект как политическое оружие

Прекращение процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" неприемлемо и недостойно с точки зрения норм международного коммерческого права. Так прокомментировали  решение германских властей в МИД России.

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"Власти ФРГ проявляли непоследовательность и, оказавшись под давлением, поддались соблазну использовать проект в качестве рычага давления на Россию, демонстрируя тем самым неспособность к разделению политики и экономики", - говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Текст опубликован на сайте МИД.

По словам Захаровой, это классический прецедент использования коммерческого проекта в качестве политического оружия. МИД заявляет, что решение Берлина об остановке проекта ставит под вопрос репутацию ФРГ как надежного внешнеэкономического партнера и обернется необратимым ущербом для российско-германских отношений. Ответственность за последствия этих нелегитимных действий лежит полностью на германской стороне.

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