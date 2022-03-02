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Россиян пригласили к участию в форуме детского кинотворчества

17:48
  • среда
  • 02 марта 2022

Форум будет организован по нескольким секциям

31 марта в рамках IV всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" в Горно-Алтайске состоится II Всероссийский форум "Точки роста детского-юношеского кинотворчества и кинообразования в России".

Цель форума – объединение всех участников процесса развития детского кинотворчества: федеральных органов власти, руководителей детских киностудий, ведомств культуры и образования субъектов России, экспертов кинообразования.

Форум будет организован по нескольким секциям со следующими мероприятиями: панельные дискуссии, семинары и мастер-классы, презентации успешных кейсов развития киностудий, программ обучения.

Принять участие в форуме можно в онлайн и офлайн формате, регистрация на сайте зеркалобудущего.рф/forum22.

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