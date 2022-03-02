В школах пройдут "Уроки Цифры"

Учащимся расскажут о квантовом компьютере

С 10 марта по 10 апреля 2022 в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок Цифры" в школах пройдут уроки по теме: "Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер". В ходе мероприятия дети познакомятся с принципами квантовой физики и практическими применением квантового компьютера.

Организаторами мероприятия выступают АНО "Цифровая экономика", Минцифры России, Минпросвещения России, а также высокотехнологические компании-лидеры цифровой трансформации.

В основе мероприятия – познавательный материал, посвященный квантовому компьютеру: особенностям, отличиям от привычных персональных компьютеров, функционалу и изменениям, которые произойдут в мире с его появлением.

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