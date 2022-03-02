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Российская делегация выехала на место переговоров с представителями Украины

18:00
  • среда
  • 02 марта 2022

Украинская делегация сообщила о "проблемах с логистикой"

Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским выехала к месту встречи с представителями Украины. Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в районе Беловежской пущи в Брестской области Белоруссии. Украинские делегаты тем временем сообщил о проблемах с логистикой.

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"Украинская делегация к вечеру должна прибыть в Республику Беларусь, однако с участниками делегации неустойчивая связь, и есть проблемы с логистикой", - приводит слова близкого к организаторам встречи белорусского политолога Юрия Воскресенского "Интерфакс".

По данным политолога, российская делегация прибыла в Минск 2 февраля. Ранее в МИД России заявили, что предметом переговоров могут быть только пункты, озвученные ранее российским президентом Владимиром Путиным: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.

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