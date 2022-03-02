Четыре человека ранены в результате нападения на университет во Франции

Нападавший задержан

Вооруженный ножом мужчина напал на студентов в университете Ле-Мана во Франции. По сообщениям местных СМИ, злоумышленник был высокого роста, в длинном черном пальто и с палкой в руке.

Инцидент произошел 2 марта около 13:30 по местному времени (15:30 по московскому). На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Как сообщила полиция, ранения получили как минимум четыре студента.

Мужчину задержали примерно через полчаса. Нападение произошло на филологическом факультете университета Ле-Мана, передает ТАСС.

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