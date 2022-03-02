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РКН потребовал от "Википедии" удалить фейки об операции на Украине

18:51
  • среда
  • 02 марта 2022

Дезинформация может стоить ресурсу крупного штрафа

Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить недостоверную информацию о специальной военной операции России на Украине. Ресурс размещает фейковый контент, который дезинформирует пользователей, отметили в пресс-службе ведомства.

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"Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", - приводит сообщение РКН ТАСС.

В ведомстве отметили, что уведомление в адрес администрации интернет-ресурса было направлено 1 марта, на основании поступившего требования генпрокуратуры России. В пресс-службе напомнили, что за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрен штраф в размере до 4 миллионов рублей.

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