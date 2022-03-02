Пушилин оценил ситуацию на освобожденной территории ДНР

Налаживается снабжение населения продуктами и медикаментами

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил как тяжелую ситуацию в освобожденных населенных пунктах ДНР. В то же время, налаживается системная работа, отметил Пушилин.

"Что касается гуманитарной ситуации в освобожденных населенных пунктах - она остается тяжелой. Но, тем не менее, работа действительно уже выстроена системно", – сказал глава ДНР в эфире телеканала "Россия-1".

Пушили сообщил, что организован штаб по работе с освобожденными территориями. Идет работа по восстановлению энергоснабжения, налаживается обеспечение населения медикаментами и продуктами.

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