Силы ДНР и ЛНР продолжают успешное наступление

Националисты для обороны занимают здания школ

Подразделения народной милиции республик Донбасса при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжают успешное наступление. За последние часы группировка войск ЛНР установила контроль еще над пятью населенными пунктами. В то же время силы ДНР завершили блокирование Мариуполя - город в плотном кольце. Для мирных граждан организован коридор эвакуации. Правда, воспользоваться им могут далеко не все желающие.

Побережье Азовского моря. Одна из целей армии ДНР – взять его под свой контроль. Широкино уже освобождено. Следующая важная и очень сложная задача – город Мариуполь с населением более 400 тысяч человек.

Из Новоазовска на фронт собирается уйти сводный батальон пехоты. Это мобилизованные граждане, пришедшие в военкоматы добровольно. У многих за плечами срочная служба еще в вооруженных силах Украины. У более молодых – ДНР. В общем, имеется военный опыт.

"По духу все бодры и веселы, пришли закончить начатое. То, что мы начали в 14 году, пришло время закончить это все. Против негодяев, которые стоят напротив, которые убивают детей Донбасса, которые все эти 8 лет бомбят Донбасс. Против националистов и разной прочей нечисти", - говорит командир роты Максим Дроздов.

Артиллерийским огнем уничтожены укрепрайоны ВСУ и националистического батальона "Азов" (запрещен в России) на подступах к городу.

Вот трофеи с разрушенных позиций: флаг морской пехоты Украины или "Правого сектора" (организация запрещена в России). По сообщениям, которые поступают из Мариуполя, националисты для обороны занимают здания школ, больниц и даже родильных домов. При этом покинуть город мирным жителям не разрешается под страхом смерти. Их, по сути, сделали заложниками и живым щитом.

"На территорию завода "Азов-Сталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии", - сообщил Эдуард Басурин.

Также сообщается, что украинские националисты насильно сгоняют людей в помещения одной из школ города. В заложниках - более 60 человек, в основном, женщины и дети. Кроме того, известно о минировании силовиками Приазовского технического университета. Республиканская армия, по сути, уже в черте Мариуполя. Идут уличные бои.

А это кадры (см. видео) из Волновахи, не менее важном в стратегическом плане городе. Ополченцы проезжают по окраинам, не встречая сопротивления. В других районах продолжается зачистка. Бойцы из добровольческого батальона "Спарта" и народной милиции сегодня уничтожили взвод националистов. Двоих взяли в плен. Отступая, нацбаты бросают свои укрепления и оружие.

Накануне в ходе артподготовки были ликвидированы едва ли не все командиры ВСУ на этом участке. До полного контроля над Волновахой остаются считанные часы. Но националисты делают все, чтобы город не могли покинуть люди. Они для них - живой щит.

"На выходе из Волновахи мирного населения, которое, подчеркиваю – мирная колонна, у них были белые тряпки, белые флаги, выйти за территорию ведения боевых действий, эта колонна была расстреляна украинскими нацистами. Потом наверняка еще будут пытаться списать эти преступления на российскую армию", - рассказал замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Убийства мирных граждан только подстегнули ополченцев действовать оперативнее. Тем более, что дома людей ВСУ обстреливают регулярно. К утру этого дня группировка войск Донецкой народной республики, расширив полосу наступления, уже установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров, сообщили в среду в нашем Минобороны.

А это уже Луганская республика, поселок Счастье, его освободили на пару дней раньше. Штаб ВСУ больше похож на брошенный ломбард. Похоже, не успели вывезти награбленное.

На КПП в Красной Таловке Луганская народная милиция обнаружила брошенные танки - украинская армия, отступая, технику побросала. А вот как выглядит опорный пункт украинцев в двух километрах от Городища. Это тоже Луганская республика. Прежние обитатели покидали его в спешке, даже не успев уничтожить некоторые документы.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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