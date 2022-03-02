Прогулки и спорт: как справиться с повышенной тревожностью

Свой совет дали специалисты

С приходом весны многие сталкиваются с повышенной усталостью, раздражительностью и необъяснимой тревогой. Заземление – лучший выход из стрессовых ситуаций. Специалисты советуют выкроить хотя бы час на занятия или хобби, которые наполняет положительными эмоциями. Это может быть спортом, пешие прогулки на свежем воздухе или даже обычная уборка в квартиры. Не стоит забывать про правильное питание.

Повышенная тревожность, страхи, бессонница, навязчивые мысли и чувство безысходности. Они всегда - спутники переходного времени. И только обостряются на пороге весны.

"В связи с весенним сезоном количество гормонов в организме увеличивается, то есть как бы человеческий организм просыпается, в связи с этим могут обостриться различные соматические, или, как мы называем, психосоматические заболевания, может быть повышенная невротизация, то есть чувствительность, раздражительность", - рассказал директор психологического центра Сергей Тиунов.

Поддаваться тревожным состояниям нельзя, они угрожают не только душевному, но и физическому здоровью. А возможность справиться с ними есть. И для этого не обязательно бежать к врачам и принимать лекарства. Во-первых, предлагают психологи, чтобы восстановиться, необходимо провести информационную детоксикацию. Забыть на время о гаджетах. Вспомнить о самых простых бытовых вещах.

Элементарно от тяжелых мыслей отвлекает обычная уборка. А весна - чем не повод навести в доме порядок! Во-вторых, можно усилить физическую нагрузку. Подойдут в качестве антидепрессантов фитнес-клубы, бассейны. Пока работают мышцы, мозг отдыхает. Даже 15-20 минут занятий спортом дадут позитивную энергию.

Хороший и давно испытанный способ справиться с внутренней тревогой - помогать другим.

"Особенно уделите внимание пожилым людям, одиноким людям, людям, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, или люди, которые болеют - навестите, помогите принести продукты из магазина и просто окажите внимание. Не забывайте о своих близких, родных. Может быть, кто-то находится далеко, за несколько километров, сделайте звонок. Не забывайте об обнимашках, обнимашки - это передача своей энергии, своей любви", - отметил Сергей Тиунов.

Еще одно противотревожное средство - как можно больше находиться на свежем воздухе, гулять. Особенно когда погода старается помочь справиться с подавленностью и депрессией и дарит первые солнечные дни.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"