США заявили о готовности перехватывать российские самолеты

Экипажи будут задержаны

Соединенные Штаты будут перехватывать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство страны. Экипажи нарушителей будут задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности, заявили в Федеральной авиационной администрации США.

Джо Байден объявил накануне, что Соединенные Штаты закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Президент США уточнил, что запрет коснется всех зарегистрированных в России самолетов, в том числе чартерных. Решение принято из-за спецоперации по защите Донбасса.

Как сообщили 2 марта в авиационном ведомстве, исключение сделают для перевозчиков, которые принимают участие в одобренных американскими властями гуманитарных операциях. Разрешат также полеты самолетов, следующих с дипломатическими целями, передает РИА Новости.

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