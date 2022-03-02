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США заявили о готовности перехватывать российские самолеты

19:49
  • среда
  • 02 марта 2022

Экипажи будут задержаны

Соединенные Штаты будут перехватывать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство страны. Экипажи нарушителей будут задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности, заявили в Федеральной авиационной администрации США.

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
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Джо Байден объявил накануне, что Соединенные Штаты закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Президент США уточнил, что запрет коснется всех зарегистрированных в России самолетов, в том числе чартерных. Решение принято из-за спецоперации по защите Донбасса.

Как сообщили 2 марта в авиационном ведомстве, исключение сделают для перевозчиков, которые принимают участие в одобренных американскими властями гуманитарных операциях. Разрешат также полеты самолетов, следующих с дипломатическими целями, передает РИА Новости.

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