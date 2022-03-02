ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о погибших военных во время спецоперации на Украине

19:50
  • среда
  • 02 марта 2022

Среди украинских националистов и военнослужащих потери гораздо серьезнее

498 российских военных погибли при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. Ранения получили 1597 человек.
Пушилин оценил ситуацию на освобожденной территории ДНР

В оборонном ведомстве также озвучили потери среди украинских националистов и военнослужащих. "Более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сообщили ТВЦ.Ru в Минобороны.

По информации министерства, всего за время спецоперации поражено 1533 объекта, в частности, уничтожено 47 самолетов на земле и 13 - в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин.

В Минобороны также отметили, что российские военные принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Между тем украинские нацбатальоны готовят провокации, прикрываясь мирными жителями. Они размещают в жилых кварталах бронетехнику и артиллерию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военная техника в Донбассе
Военная техника в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.