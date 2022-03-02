Минобороны сообщило о погибших военных во время спецоперации на Украине

Среди украинских националистов и военнослужащих потери гораздо серьезнее

498 российских военных погибли при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. Ранения получили 1597 человек.

В оборонном ведомстве также озвучили потери среди украинских националистов и военнослужащих. "Более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сообщили ТВЦ.Ru в Минобороны.

По информации министерства, всего за время спецоперации поражено 1533 объекта, в частности, уничтожено 47 самолетов на земле и 13 - в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин.

В Минобороны также отметили, что российские военные принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Между тем украинские нацбатальоны готовят провокации, прикрываясь мирными жителями. Они размещают в жилых кварталах бронетехнику и артиллерию.

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