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Делегация Украины доберется к месту переговоров 3 марта

20:09
  • среда
  • 02 марта 2022

Российские представители прибыли в Минск утром 2 марта

Делегация Украины прибудет к месту переговоров с российскими представителями в Брестской области Белоруссии 3 марта. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

Российская делегация выехала на место переговоров с представителями Украины
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"Ждем их завтра", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что делегация России выехала к месту встречи с представителями Украины. Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в районе Беловежской пущи в Брестской области Белоруссии. Однако украинские делегаты сообщили организаторам о неких "проблемах с логистикой".

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