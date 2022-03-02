Делегация Украины доберется к месту переговоров 3 марта

Российские представители прибыли в Минск утром 2 марта

Делегация Украины прибудет к месту переговоров с российскими представителями в Брестской области Белоруссии 3 марта. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

"Ждем их завтра", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что делегация России выехала к месту встречи с представителями Украины. Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в районе Беловежской пущи в Брестской области Белоруссии. Однако украинские делегаты сообщили организаторам о неких "проблемах с логистикой".

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