Лавров: механизма лишения России места в Совбезе ООН не существует

Однако объяснять это британским политикам бесполезно

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы британского премьера Бориса Джонсона лишить Россию статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Такого механизма не существует, пояснил российский министр.

"Механизма не существует. Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Днем ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поднять вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН из-за спецоперации Москвы на Украине. Еще раньше, 25 февраля, в палате представителей конгресса США решили обсудить резолюцию с призывом исключить Россию из Совбеза ООН. Однако эксперты пояснили, что это невозможно - тем более, что резолюции обеих палат конгресса не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

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