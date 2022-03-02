Путин рассказал Беннету об условиях урегулирования конфликта на Украине

Президент России поговорил по телефону с премьером Израиля

Обсуждение ситуации вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса стало темой телефонного разговора Владимира Путина и Нафтали Беннета. Премьер-министр Израиля высказал некоторые соображения в этой связи с учётом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств, отмечает "ТВ Центр".

Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта. В том числе безусловный учёт интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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