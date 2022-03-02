Путин обсудил с Моди эвакуацию граждан Индии из Украины

Индийские студенты фактически взяты в заложники силовиками Украины

Эвакуацию индийских граждан, находящихся на Украине, обсудили в среду по телефону Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Российский президент подчеркнул: наши военные делают всё возможное для того, чтобы организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию.

По последней информации, эти студенты фактически взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию. Вся ответственность за это полностью лежит на киевских властях. Лидеры условились продолжить взаимодействие в целях обеспечения безопасности индийских граждан на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"