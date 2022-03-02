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США объявили о "полных" санкциях против России и Белоруссии

21:53
  • среда
  • 02 марта 2022

Под ограничения, по версии Вашингтона, попадают более 20 оборонных предприятий

Вашингтон объявил о новых, "полных" санкциях, которые США вместе с союзниками вводят против России и Белоруссии. Как сообщила пресс-служба Белого дома, под блокирующие ограничения попадают 22 российских оборонных предприятия, производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

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Кроме того, ограничивается экспорт оборудования по добыче энергоресурсов.

"Экспортный контроль нацелен на переработку нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российских военных", - говорится в сообщении. Отмечается, что это должно со временем ослабить позиции России на рынке.

В Белом доме подчеркивают, что США и союзники не заинтересованы стратегически в сокращении глобальных поставок энергии, поэтому исключили соответствующие санкции. В то же время, Запад заинтересован в ослаблении России как ведущего поставщика энергии, передает РИА Новости. В Белом доме добавили, что введенные в отношении Москвы ограничения распространятся и на Минск.

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