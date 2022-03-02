ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав оценил запас жизненно важных лекарств в России

22:29
  • среда
  • 02 марта 2022

Готовятся меры поддержки фарминдустрии

Запас лекарств, в том числе и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в России достаточен, заявили в Минздраве.

Минздрав продлил срок действия справок для иностранцев
Минздрав сообщил о росте числа госпитализированных пациентов с коронавирусом

"На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли",- сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Миндрава Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров встретились с представителями фармбизнеса. Предметом обсуждения стала ситуация в фарминдустрии, а также меры поддержки отрасли в нынешних условиях. Мурашко подчеркнул особое значение обеспечения стабильных поставок лекарств в аптеки и больницы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.