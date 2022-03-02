Минздрав оценил запас жизненно важных лекарств в России

Готовятся меры поддержки фарминдустрии

Запас лекарств, в том числе и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в России достаточен, заявили в Минздраве.

"На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли",- сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Миндрава Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров встретились с представителями фармбизнеса. Предметом обсуждения стала ситуация в фарминдустрии, а также меры поддержки отрасли в нынешних условиях. Мурашко подчеркнул особое значение обеспечения стабильных поставок лекарств в аптеки и больницы, передает РИА Новости.

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