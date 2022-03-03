Эксперт назвал Европу главной жертвой "экономического блицкрига"

Дмитрий Суслов рассказал об экономической войне против России

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на Украине. Готов ли Киев к мирным переговорам? Осознают ли западные политики вред, которые их же страны несут от антироссийских санкций?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Против России идет экономическая война. Судя по всему, коллективный Запад под началом США хотят провести экономический блицкриг. Очень быстро, шокирующим ударом вывести экономику из состояния равновесия, положить на лопатки и дальше уже иметь дело с побежденной Россией. Но на Западе мало кто думал, а что российская экономика, как сказал Байден, покачнется, но не упадет. На войне несут потери обе стороны, надо это помнить. Главная жертва – Европа. Будет глубокая экономическая рецессия", - сказал эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Страны Европы и США продолжают вводить санкции против России за проведение военной спецоперации на территории Украины. Зарубежные компании отказываются сотрудничать с Россией.

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