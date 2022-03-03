ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон: мы ясно дали понять - войны с Россией не будет

07:20
  • четверг
  • 03 марта 2022

США не будут создавать бесполетную зону над Украиной

Глава Пентагона Ллойд Остин дал интервью телекомпании NBC, в котором высказался в том числе о ситуации на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию.

США заявили о готовности перехватывать российские самолеты
США объявили о "полных" санкциях против России и Белоруссии

Как подчеркнул министр обороны США, американские войска не будут воевать с Россией на Украине, что ранее ясно дал понять глава Белого дома Джо Байден.

"Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией", - уточнил Остин.

Также глава Пентагона отметил, что заявления о задействовании ядерного оружия опасны, их следует избегать.

"Они создают условия для сильнейших просчетов. Мы этого не хотели бы видеть", - констатировал Остин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ллойд Остин
Ллойд Остин
Пентагон
Пентагон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.