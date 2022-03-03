Пентагон: мы ясно дали понять - войны с Россией не будет

США не будут создавать бесполетную зону над Украиной
Глава Пентагона Ллойд Остин дал интервью телекомпании NBC, в котором высказался в том числе о ситуации на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию.
Как подчеркнул министр обороны США, американские войска не будут воевать с Россией на Украине, что ранее ясно дал понять глава Белого дома Джо Байден.
"Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией", - уточнил Остин.
Также глава Пентагона отметил, что заявления о задействовании ядерного оружия опасны, их следует избегать.
"Они создают условия для сильнейших просчетов. Мы этого не хотели бы видеть", - констатировал Остин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"