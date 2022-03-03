Южная Корея хочет исключить свои фирмы из санкций против России

Сеул будет обсуждать этот вопрос с Вашингтоном

Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу сообщил, что для предотвращения возможного ущерба его страна намерена добиться от Вашингтона исключений для своих компаний в санкциях против технологического сектора России.

"Я свяжусь с высокопоставленными американскими чиновниками, и мы обсудим этот вопрос", - сказал министр в беседе с агентством Yonhap.

Как ранее объявил Вашингтон, теперь компаниям необходимо получать специальную лицензию в США для экспорта в Россию продукции с американскими технологиями. Это касается в том числе торговли полупроводниками.

Ранее Сеул проинформировал о готовности присоединиться к отключению России от SWIFT.

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