Цена нефти Brent впервые с августа 2013-го достигла 116 долларов

WTI подорожала до 113 долларов

На лондонской бирже ICE в четверг по состоянию на 05:49 по Москве стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года выросла на 3,37% и достигла 116,74 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что в 05:54 Brent росла на 3,30% и торговалась на уровне 116,66 доллара. В последний раз достижение такой отметки было зафиксировано в августе 2013 года.

Что касается марки WTI, стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2022 года поднималась до 113,30 долларов за баррель.

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