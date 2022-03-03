ООН оценила количество беженцев с Украины

Российская спецоперация не направлена против мирных жителей

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил в Twitter, что число беженцев с Украины возросло уже до миллиона.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны", - говорится в посте.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные наносят удары исключительно по инфраструктуре ВСУ.

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