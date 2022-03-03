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В ГД внесли проект о защите россиян от недружественных действий

07:52
  • четверг
  • 03 марта 2022

Документ касается в том числе соцпомощи и цен на лекарства

В электронной базе Государственной думы появился проект закона о защите россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. В документе предлагаются решения, касающиеся в том числе соцпомощи и обеспечения медикаментами.
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В частности, кабмин может получить право в течение календарного года принимать решения о дополнительной индексации пенсий по определяемому самим кабмином коэффициенту и об установлении размера социальной доплаты к пенсии. Кроме того, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства будут устанавливаться правительством с учетом "изменения курса иностранной валюты".

Также власти смогут ввести мораторий на проведение квалификационного экзамена.

Вместе с тем, если закон будет принят, кабмин будет наделен правом устанавливать особенности применения неустойки (штрафа, пени), регулирования трудовых отношений.

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