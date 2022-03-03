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ЦБ ввел комиссию 30% при покупке гражданами валюты на биржах

08:18
  • четверг
  • 03 марта 2022

Регулятор объяснил это предписание выравниванием условий

Банк России предписал брокерам начать взимать комиссию в размере не менее 30% при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже. Об этом рассказали брокеры, заключающие подобные сделки.

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Согласно сообщениям, предписание начнет действовать в 09:00 мск четверга, 3 марта и останется в силе до его отмены.

В Центробанке подтвердили сообщения о 30%-ной комиссии и пояснили, что она выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты, сообщает РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в связи с этим ужесточили антироссийские санкции. Власти Евросоюза, в частности, ввели запрет на поставку в Россию банкнот евро.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности. Глава государства запретил со 2 марта вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов.

Переводы средств со счетов нерезидентов за рубеж временно приостановлены, также вводится ограничение на сумму переводов нерезидентов за рубеж без открытия счета — не более 5 тысяч долларов США (либо эквивалентные суммы) в месяц.

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