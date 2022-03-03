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"Автоваз" приостанавливает сборку автомобилей

08:10
  • четверг
  • 03 марта 2022

Речь о предприятиях в Тольятти и Ижевске

Компания "АвтоВАЗ" с субботы на четыре рабочих дня приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
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"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании", - приводит объяснение компании РИА "Новости".

Вместе с тем период с 9 по 11 марта объявляется "АвтоВАЗом" днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад стал вводить в отношении Москвы новые пакеты санкций.

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