"Автоваз" приостанавливает сборку автомобилей

Речь о предприятиях в Тольятти и Ижевске

Компания "АвтоВАЗ" с субботы на четыре рабочих дня приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании", - приводит объяснение компании РИА "Новости".

Вместе с тем период с 9 по 11 марта объявляется "АвтоВАЗом" днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад стал вводить в отношении Москвы новые пакеты санкций.

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