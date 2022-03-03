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В Германии из-за санкций конфисковали яхту Алишера Усманова

08:22
  • четверг
  • 03 марта 2022

Стоимость 156-метровой яхты оценивается в 600 миллионов долларов

Власти Германии конфисковали яхту миллиардера Алишера Усманова. Это произошло в городе Гамбург на севере Германии, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Стоимость 156-метровой яхты Dilbar оценивается в 600 миллионов долларов.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении ряда российских политиков, деятелей культуры и бизнесменов, в том числе Алишера Усманова. Им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены.

Западные санкции стали ответом на российскую военную специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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Яхта Dilbar, принадлежащая бизнесмену Алишеру Усманову
Яхта Dilbar, принадлежащая бизнесмену Алишеру Усманову
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