Экономист оценила подорожание цветов к 8 марта

На это повлияют колебания валютных курсов

Тюльпаны незадолго до 8 марта 2022 года подорожали на 15-30%. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

Эксперт отметила, что если год назад один тюльпан стоил от 70 до 229 рублей, сейчас цена варьируется в диапазоне от 80 до 299 рублей. Некоторые сорта подорожали еще значительнее. Например, фиолетовый пионовидный тюльпан вырос в цене в три раза за год.

Казанцева пояснила, что цены на цветы практически полностью привязаны к валютному курсу. Это повышает степень изменения стоимости при колебаниях курсов валют и прочих внешних факторов, цитирует специалиста АГН "Москва".

В Госдуме ранее заявляли, что не считают целесообразным вводить регулирование цен на цветы перед праздниками, поскольку их изменение является сезонным. Это заявление было сделано до обострения геополитической ситуации, которое привело к значительным колебаниям курсов валют.

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