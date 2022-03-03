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Экономист оценила подорожание цветов к 8 марта

08:55
  • четверг
  • 03 марта 2022

На это повлияют колебания валютных курсов

Тюльпаны незадолго до 8 марта 2022 года подорожали на 15-30%. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
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Эксперт отметила, что если год назад один тюльпан стоил от 70 до 229 рублей, сейчас цена варьируется в диапазоне от 80 до 299 рублей. Некоторые сорта подорожали еще значительнее. Например, фиолетовый пионовидный тюльпан вырос в цене в три раза за год.

Казанцева пояснила, что цены на цветы практически полностью привязаны к валютному курсу. Это повышает степень изменения стоимости при колебаниях курсов валют и прочих внешних факторов, цитирует специалиста АГН "Москва".

В Госдуме ранее заявляли, что не считают целесообразным вводить регулирование цен на цветы перед праздниками, поскольку их изменение является сезонным. Это заявление было сделано до обострения геополитической ситуации, которое привело к значительным колебаниям курсов валют.

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