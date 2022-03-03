Япония и Канада ввели новые антироссийские санкции

Ограничения затронут банки и сотрудников госкомпаний

Канадские власти объявили о введении санкций в отношении десяти ключевых лиц из российских компаний "Роснефть" и "Газпром". Об этом в ночь на четверг, 3 марта, рассказали в министерстве иностранных дел Канады.

Ведомство не перечислило фамилии и должности лиц, попавших под ограничения, однако заявило, что "эти меры призваны оказать дальнейшее давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины".

Министр финансов Японии Сюньити Судзуки, в свою очередь, рассказал о решении заморозить активы еще четырех российских банков. Среди попавших под санкции организаций — ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк. Новые ограничения начнут действовать в апреле, сообщает "Интерфакс".

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в связи с этим ужесточили антироссийские санкции. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал эти ограничения необходимыми и охарактеризовал их как реакцию на обстоятельства.

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