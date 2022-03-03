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Небензя: Запад помогает майданному режиму убивать мирных жителей

08:29
  • четверг
  • 03 марта 2022

США и Европа накачивают Украину оружием, напомнил постпред России при ООН

Под неимоверным давлением на ряд стран на экстренном заседании Генассамблеи ООН была принята резолюция по Украине. Как заявил наш постпред при организации Василий Небензя, перед голосованием Запад прибегал к прямым и циничным угрозам в отношении десятков делегаций.

Проголосовавшие "за" потребовали от Москвы прекратить спецоперацию по защите Донбасса. По словам российского дипломата, этот документ не будет способствовать установлению мира, а наоборот развяжет руки киевским радикалам и националистам. Россия все эти годы пыталась остановить конфликт в Донбассе, но так и не была услышана. Резолюции, принимаемые на Генассамблее, не носят обязательный характер.

"На протяжении восьми лет США и Европа накачивали и сейчас накачивают Украину вооружением, помогая майданному режиму убивать мирных жителей на Донбассе, оправдывали лояльные киевские власти за полное игнорирование минских договоренностей и саботаж резолюции Совета Безопасности. Этот проект – очевидная попытка тех, кто за последнее десятилетие совершил бесчисленное количество агрессий, военных операций, переворотов, выставить себя поборниками международной законности", - сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

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